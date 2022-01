"Unstoppable", un film de Tony Scott avec Chris Pine (Star Trek) et Denzel Washington.

Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète.

Unstoppable est un film au suspense très prenant. On est d'autant plus dans le film que l'on sait l'histoire tiré d'un faits divers donc cette course contre le train et la montre nous imprègne plus que ne pourrait le faire le film catastrophe 2012 par exemple.

Il est vrai que l'on retrouve ce style de scénario dans les bons téléfilms américains. Mais là il y a toute la puissance de feu d'Hollywood derrière et ça se ressent. Acteurs au top, explosions impressionnantes tout y est. Résultat, on reste scotché à notre fauteuil la boule au ventre et on ne voit pas les 95 minutes passer.

Alterner entre les phases d'action sur le terrain et les concertations des responsables est intéressant, surtout lorsqu'on met en parallèle les priorités de chacun: les pertes humaines contre les pertes financières.

Un film à ne pas manquer pour tous les amateurs de suspense et d'action.