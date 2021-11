Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Gasquet probablement à la place de Tsonga face à Federer

Richard Gasquet a été le seul Français à s'entraîner lors de leur premier créneau dimanche matin, ce qui laisse à penser qu'il devrait jouer le troisième simple face au Suisse Roger Federer en finale de la Coupe Davis, dimanche à Villeneuve d'Ascq. Jo-Wilfried Tsonga était censé disputer cette rencontre. Mais le N.1 français n'est pas apparu sur le court pendant la demi-heure d'entraînement programmée à partir de 09h55. Les Bleus ont un autre créneau à 11h25. Gasquet s'est entraîné seul, avec autour de lui une grande partie de l'encadrement de l'équipe de France. Il a fait des diagonales de revers, puis de coups droits avec le capitaine Arnaud Clément, qui l'a aussi fait volleyer. Le N.26 mondial a conclu par quelques services. Tsonga n'avait déjà pas disputé le double samedi, après s'être entraîné normalement le matin. Il avait été remplacé par Julien Benneteau, aux côtés de Gasquet. Les Français s'étaient inclinés face à la paire Federer/Stan Wawrinka et sont menés 2-1. Les bruits les plus divers avaient circulé sur les raisons du renoncement de Tsonga. Mais le plus probable est que le N.12 mondial soit touché à l'avant-bras droit, une blessure qui l'avait déjà obligé à faire une pause d'un mois en octobre. Gasquet a souvent éprouvé des difficultés en Coupe Davis. Son bilan dans cette compétition est de 12 victoires pour 9 défaites (10-7 en simple). Mais il a remporté les deux simples qu'il a joués cette année. Il n'a toutefois pas paru très à l'aise samedi lors du double. Et il n'a battu Federer que deux fois en 14 confrontations. Mais ces deux succès ont été acquis sur terre battue, en 2005 à Monte-Carlo et en 2011 à Rome.

