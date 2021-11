Sports les résultats de ce début de week-end en Basse-Normandie

Football :

Ligue 1, après une semaine de tourmente, Caen ramène un point après un nul à Monaco, 2 partout.

Caen remonte à la 16ème place, Monaco se trouve à 7 points du podium.

Dans le derby breton, Rennes l'a emporté à Guingamp 1 à 0.

suite de la 14ème journée ce dimanche : Nantes et Saint-Etienne s'affrontent pour rester au pied du podium.

Ligue 2 ; la 15ème journée.

Le Havre a fait un nul, 1 partout face à Sochaux, les hauts-normands sont 9ème au classement.

Défaite de Laval à Ajaccio, 1 à 0 , Laval est 10ème au classement.

National.

Avranches s’incline sur sa pelouse 4 à 2 face au Red Star. Avranches est 4ème à 4 points du leader le Paris FC.

en CFA 2

Saint-Lo est allé neutraliser le leadeur Chateaubriant, 1 partout.

Même score de parité pour Granville qui recevait Sablé-Sur-Sarthe.

Défaite d’ Hérouville-Saint-Clair 3 à 1 à Dinan.

Au classement, Granville est 7ème, Saint-Lô est 12ème, Hérouville-Saint-Clair est avant dernier.

Voile :

La Route du Rhum.

Le dernier skipper bas-normand en compétition est arrivé à Pointre-à-Pitre. Le granvillais Brieuc Maisonneuve a franchi ce dimanche matin, à 07h 35 minutes et 07 secondes la ligne d’arrivée au terme de 20 jours et 17 heures de course. Brieuc Maisonneuve termine 21 ème en classe 40.

Le manchois Halvard Mabire avait franchi la veille, un peu après 04h du matin, heure de la Métropole, la ligne d’arrivée en Guadeloupe. Halvard Mabire est 16ème.

Basket-ball :

Ligue Féminine

Mondeville s’incline dans l’ Hérault 68 à 88 face à Montpellier.

Mondeville est 5ème, à 2 point du leader Arras.

N 2 M

Caen s’impose 78 à 69 à Vitré et grimpe sur la plus haute marche du podium.

Volley-ball :

Coupe de France, Hérouville s’incline 3 à 2 face à Angers.

Handball :

Pro D 2 ; Cherbourg s’est imposé 32 à 23 à Besançon.

Cherbourg est 4ème au classement.