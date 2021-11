Paris (AFP). An American in Paris, comédie musicale en première mondiale à Paris avant Broadway

C'est l'événement des fêtes à Paris: le Théâtre du Châtelet, une des institutions culturelles de la capitale française, présente en création mondiale à partir du 22 novembre sa première coproduction avec Broadway, "An American in Paris", inspiré par le film de 1951 de Vincente Minelli. Curieusement, le film culte inspiré par le poème symphonique de George Gershwin et interprété par Gene Kelly et Leslie Caron n'avait jamais été créé sous forme de comédie musicale. "Quand j'ai rencontré les héritiers de Gershwin, il y a trois ans pour obtenir les droits, ils m'ont dit que deux producteurs américains aimeraient le faire aussi et ils nous ont mariés!" raconte Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet. Van Kaplan et Stuart Oken ont levé quelque 10 millions d'euros (13 millions de dollars). En cas de succès, "An American in Paris" tiendra l'affiche plusieurs années à Broadway et le théâtre parisien touchera des "royalties", une première. La comédie musicale a commencé les répétitions à New York pendant six semaines, avant de migrer avec toute l'équipe (70 personnes dont 34 chanteurs et danseurs) début novembre au Châtelet, où sont construits les décors. "Well done good, good, good!": le chorégraphe anglais Christopher Wheeldon saute sur scène pour féliciter un danseur, bouger de quelques centimètres un décor, à quelques jours des onze "previews" à l'américaine, ouvertes au public mais pas à la critique pour permettre les derniers ajustements. A 41 ans, Christopher Wheeldon est un chorégraphe de premier plan, ancien premier danseur et chorégraphe au New York City Ballet, où il a dansé sous la direction de Jerome Robbins, l'auteur des ballets de "West Side Story". "J'ai un lien très fort avec Robbins" dit-il. "Je ne peux m'empêcher de penser que si le film avait inspiré une comédie musicale dans les années 60 ou 70, c'est un projet qu'il aurait pu mener". Wheeldon est sur le pont de 9H30 à 23H30 tous les jours et s'émerveille "comme un enfant le jour de Noël". "Gene Kelly a été une inspiration majeure pour moi, "Singin' in the rain" et "An Americain in Paris" étaient mes films préférés quand j'étais enfant", explique-t-il. Mais pas question de faire une simple transposition du film à la scène. Le livret a été étoffé, avec de nouveaux personnages et situations et les parties dansées sont originales. - Claquettes et ballet - "Gene Kelly incarnait surtout un style, le jazz, les claquettes, et c'est ça qui nous a inspirés", explique le chorégraphe. "Il y a des claquettes, du ballet classique, et aussi ma version plus contemporaine du ballet, autant d'ingrédients qui font une nouvelle recette". La partition a été étoffée avec des chansons du catalogue de Gershwin, le "Concerto en fa" et la "Second Rhapsody". L'orchestre sera plus réduit qu'habituellement au Châtelet (21 musiciens) pour faciliter la transposition à Broadway, où la norme est plutôt d'une dizaine d'interprètes. Robert Fairchild, premier danseur au New York City Ballet et Leanne Cope, danseuse du Royal Ballet de Londres, tiennent les rôles de Jerry, un ancien GI qui tente de se faire un nom comme artiste peintre dans le Paris de la Libération et de Lise, jeune vendeuse parisienne. La scénographie fait appel à la vidéo pour habiller des décors mobiles. "J'ai voulu que le spectacle soit très fluide, comme s'il dansait aussi", explique le chorégraphe. Un lampadaire arrive sur scène en valsant au bras d'une ballerine tandis que la vidéo dessine des couleurs sur les façades haussmanniennes. Décors et costumes sont conçus par Bob Crowley. Christopher Wheeldon sera à l'affiche à l'Opéra de Paris à partir de 2015, avec une pièce existante puis une création. "Peut-être d'après Zola, j'adore +Thérèse Raquin+ et +Au Bonheur des dames+, d'ailleurs on a une scène formidable dans "An American in Paris" qui se passe aux Galeries Lafayette, inspirée de l'univers des grands magasins du "Bonheur des dames". "An American in Paris", du 22 novembre au 4 janvier au théâtre du Châtelet à Paris, puis au Palace Theatre de New York à partir du 12 avril.

