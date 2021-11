L'Avant Match Besançon/JS Cherbourg : "retrouver la confiance"

Certes, la JS Cherbourg se présente à Besançon après deux défaites d'affilée en championnat. Certes, elle n'attendait pas si tôt un revers dans le chaudron Chantereyne. Mais les Mauves, promus cette saison, s'accrochent à la 5e place du championnat derrière les artilleries lourdes de ProD2.

Pour Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, il n'y a donc pas encore lieu de "déclencher la cellule de crise" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

"Dans notre bulle"

Après les stratèges de Massy et avant la réception de l'ogre Ivry, la JS Cherbourg se déplace donc à Besançon ce vendredi 21 novembre. Un adversaire à la portée des Mauves, face auquel il faudra mettre en oeuvre "des choses simples, dans lesquelles on a confiance, telles que le projet défensif, l'intensité collective, les échanges à deux ou trois et les forces individuelles" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Une fois n'est pas coutume, le staff cherbourgeois est presque soulagé de jouer loin du tumulte de la salle Chantereyne. "On a besoin d'être entre nous, de serrer les rangs pour faire parler notre dignité collective et retrouver du contenu dans notre jeu" note le coach.

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

"Usure mentale"

Pour Sébastien Leriche, à la fatigue physique s'ajoute "une usure mentale liée au contexte de Cherbourg. Nous sommes un peu victimes de notre bon début de saison". Un sentiment partagé par Valentin Doudeau, le demi-centre arrivé à Cherbourg à l'intersaison :

Valentin Doudeau Impossible de lire le son.

Au début de la semaine d'entraînement, il a fallu se reconcentrer tout de suite sur le match face à Besançon. "On a beaucoup discuté lundi mais il n'y a pas eu de cris dans les vestiaires après Massy. Toutes les équipes passent par là. On est 5e après 9 journées, on aurait signé pour ça dès le début" indique le pivot Clément Marmounier pour qui il faut savoir faire la part des choses :

Clément Marmounier Impossible de lire le son.

Pratique. Besançon/JS Cherbourg, ce vendredi 21 novembre, 20h30