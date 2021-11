Bordeaux (AFP). Gradignan: l'assassin présumé de l'étudiante à Barcelone se pend dans sa cellule

L'assassin présumé de l'étudiante girondine de 19 ans retrouvée tuée de plusieurs coups de couteau, dimanche, dans un hôtel de Barcelone, s'est pendu vendredi matin dans sa cellule, a annoncé à l'AFP le Parquet de Bordeaux. Le procureur de la République de Bordeaux a annoncé dans un communiqué "le suicide par pendaison du jeune homme intervenu ce matin, à 06H00". Le jeune homme, âgé de 24 ans, était incarcéré à la prison de Gradignan (Gironde), a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'administration pénitentiaire. Selon France 3 Aquitaine, il aurait été retrouvé pendu dans sa cellule lors de la ronde de 07h00 vendredi. Le jeune homme avait été interpellé, mardi, près du domicile de sa mère dans la banlieue de Pau. Il avait avoué le meurtre de sa petite amie durant sa garde à vue, puis avait été mis en examen jeudi pour assassinat et incarcéré. Le couple qu'il formait avec la jeune étudiante assassinée était "très récent". Ils ne se connaissaient que depuis le mois de septembre, avait indiqué jeudi, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République de Bordeaux, Marie-Madeleine Alliot. La victime, domiciliée à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), était étudiante à l'école d'infirmière de Bordeaux, et son compagnon, domicilié à Mérignac (Gironde), avaient envoyé samedi à leurs famille et proches amis des SMS les informant de leur départ en Espagne et de leurs intentions suicidaires. "Les intentions suicidaires n'avaient pas été décelées par les proches de ces personnes", avait ajouté Mme Alliot, précisant que les premiers éléments orientaient l'enquête vers un assassinat. Dans l'attente des résultats de l'autopsie pratiquée en Espagne, Mme Alliot n'avait pas été en mesure de préciser le mode opératoire lors du meurtre de la jeune fille. Grâce aux caméras de vidéosurveillance de l'hôtel, le couple avait été vu regagnant sa chambre samedi soir vers minuit. Le jeune homme était ressorti seul et avait regagné la France en train avant son interpellation, tôt mardi, près du domicile de sa mère à Lescar, dans la banlieue de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Après la découverte du corps, la justice espagnole avait ouvert une information judiciaire pour assassinat.

