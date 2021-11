Cherbourg : rendez-vous au forum Santé vous bien

Objectif : favoriser les échanges avec les associations, institutions partenaires et habitants sur la santé au sens large. Avec une thématique par jour : accès aux soins, logement, violences faites aux femmes, naissance et jeunesse.



Lundi 24 novembre : rendez-vous autour de l’accès aux soins et l’accès aux droits avec des institutions comme la CPAM ou des complémentaires santé.



Mardi 25 novembre : le forum abordera la délicate thématique des violences faites aux femmes, avec un stand d’information sur le marché le matin, la projection d’un court-métrage qui permet aux professionnels de comprendre les mécanismes de la violence et un café-débat animé par l’association la Belle Echappée.



Mercredi 26 novembre : la jeunesse sera au cœur des préoccupations, avec la thématique respect de soi, respect de l’autre, les bases de la prévention. Au programme : ateliers d’improvisation, stands sur le développement des compétences, trocs de jeux vidéos.



Jeudi 27 novembre : place à la naissance avec le forum Autour de bébé qui proposera des stands d’informations et d’échanges sur la santé, la nutrition, le bien-être de bébé et de ses parents.



Vendredi 28 novembre : rendez-vous autour du logement avec des tables rondes sur les dispositifs d'accès et de maintien dans le logement sur l’agglomération, le public en situation de précarité ou la présentation d’expériences innovantes.



Samedi 29 novembre : la journée sera orientée vers la santé et le bien-être au quotidien avec des stands associatifs, des activités d’éveil du corps, de l’initiation à la zumba ou une réflexion théâtralisée sur les méfaits de la consommation excessive d’alcool. Parallèlement, la Ville organise sa journée d’initiation gratuite aux gestes de premiers secours et à l’utilisation des défibrillateurs au complexe sportif Chantereyne, en partenariat avec La Croix-Rouge française.



Ecoutez, Frédéric Bastian, Maire adjoint au développement social et à la promotion de la santé.

