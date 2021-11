Cantonales : affrontement en vue à Courseulles-sur-Mer

D'un côté, il y a Cédric Nouvelot, le secrétaire départemental de l'UMP dans le Calvados. En début de semaine, il a annoncé sa candidature au canton n°11, entre Bessin et Côte de Nacre, et regroupant notamment les communes d'Arromanches-les-Bains, Courseulles-sur-Mer, Luc-sur-Mer ou Saint-Aubin-sur-Mer.

De l'autre, François de Bourgoing, conseiller général sortant du canton de Ryes, dont neuf communes seront regroupées dans ce nouveau canton. Après la candidature "prématurée et inopportune" du premier, lui s'estime "le candidat légitime" et entend bien tenir son rang. Il a annoncé mercredi 19 novembre sa candidature, et monte au créneau face à son adversaire :