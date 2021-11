Paris (AFP). Anne Hidalgo et Omar Sy illuminent les Champs-Elysées

L'acteur césarisé Omar Sy a inauguré jeudi, aux cotés de la maire de Paris Anne Hidalgo, les illuminations de Noël de l'avenue des Champs Elysées, entièrement repensées cette année. L'acteur du film Intouchables, entouré de deux petites filles de l'Association "Petits Princes", a pressé le bouton illuminant les 400 arbres de l'avenue. Une pluie de confettis a envahi la scène, sous les yeux de nombreux Parisiens et touristes venus assister à la cérémonie. "Personne ne trouvait le bouton, moi je l'ai trouvé, il est là", a plaisanté Omar Sy devant la presse. Pour l'acteur, actuellement à l'affiche du film "Samba", être le parrain de l'évènement est une "fierté". "C'est la plus belle et la plus grande avenue du monde et je l'allume pour Noël, ça me fait vraiment plaisir. Que la fête commence!", s'est réjoui Omar Sy. Un million d'ampoules et deux mois de travail ont été nécessaires à la mise en place de ce dispositif lumineux, imaginé part la société Blachère Illumination et baptisé "Scintillance". Les illuminations seront allumées chaque nuit, de 18h à 2h du matin, jusqu'au 7 janvier prochain. Dans cette nouvelle scénographie, des "étoiles filantes" montent vers le ciel le long des branchages, dans un dégradé de doré et de bleu givré. La mairie de Paris et le Comité des Champs Elysées, association de commerçants qui finance à 80% les illuminations, ont voulu que l'avenue illustre au mieux la féérie de Noël. "Notre mission est de faire en sorte que les champs Elysées rayonnent", a déclaré Jean-Noël Reinhardt, président du Comité des Champs-Elysées, "Nous renouvelons le dispositif tous les trois, quatre ans, parce que nous voulons créer la surprise, que les gens qui viennent sur les Champs Elysées aient le souffle coupé". "Des arbres avec des lumières qui montent vers le ciel, ça correspond encore plus aux Champs-Elysées, ça ouvre une belle perspective", a affirmé Anne Hidalgo. La maire de Paris espère satisfaire les Parisiens, population "exigeante qui aime sa ville, la ville de la fête et des lumières". La consommation énergétique de ces illuminations est maintenue à un niveau très bas, grâce à la technologie des diodes électroluminescentes (LED), qui ont permis de faire baisser la consommation de 90% depuis 2007, et est "totalement compensée par la production de la ferme solaire française de Thémis" selon la Mairie de Paris.

