Près de Rouen, Valérie Fourneyron teste la Kangoo électrique... à prolongateur à hydrogène

La photo, plutôt sympathique, d'une députée conduisant un véhicule écologique, place en arrière-plan la question du véhicule électrique à prolongateur hydrogène. Francis Allouche, de l'entreprise Symbio FCelln, explique le principe de ce véhicule et de son prolongateur, qui vient pallier quelques défauts de la voiture électrique classique et notamment son temps de charge et son autonomie :

Mais l'avenir ne serait-il pas à un véhicule tout hydrogène ? Francis Allouche assure que son entreprise est prête à développer des véhicules tout hydrogènes et des stations service adéquates, mais penche pour l'instant pour une solution intermédiaire où les véhicules électriques à prolongateurs hydrogène seraient dominants :

Francis Allouche assure que la Métropole Rouen Normandie avance bien sur le sujet et pourrait se doter, à terme, de stations à hydrogène. Très volontaire en terme d'électrique, la Métropole se doterait d'une seconde flèche à son arc du transport propre.