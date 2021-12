Idées loisirs Normandie : Week-end du 13 novembre

Du théâtre à la maison de quartier de Venoix à Caen. Ça s'appelle « une coccinelle dans mon jardin » avec l'association « Comme des ronds dans l'eau ». C'est à 16h.



Cet après midi à St Vaast La Hougue, Catherine Ecole Boivin présente son dernier livre « Mimi Guillam Cahier de VIe d'une institutrice ». Les dédicaces auront lieu à partir de 15h à la librairie La Chaloupe.





Laurent Gerra est en représentation ce soir au zénith de Caen. A partir de 20h30, il fera son show accompagné du grand orchestre de Fred Manoukian. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest.

Depuis tout à l'heure 9h, l'open de tennis de Caen a ouvert ses portes avec les 32èmes de finale. Le tournoi durera jusqu'à mardi prochain jour des finales. Richard Gasquet a annulé sa venue mais Arnaud Clément, tenant du titre, sera de la partie! Des animations auront lieu en marge des matchs, de 12h30 à 14h ce week-end et entre les matchs avec aussi un village spécial pour les enfants.



Ne manquez pas la dernière occasion de sauter cette année! En effet c'est le dernier week-end de la saison pour le viaduc de la Souleuvre, qui vous propose Saut à l'élastique, saut pendulaire et tyrolienne géante. Renseignements sur ajhackett.fr



Demain à Coutances, vous pourrez écouter le spaghetti western orchestra. C'est la musique de films d'Enio Morricone revisitée avec humour par cet orchestre. Début à 18h demain au théâtre municipal.

A Cherbourg, c'est la vente aux enchères des objets exposés jusqu'à hier dans le cadre d' »autrefois les paquebots ». Elle permettra à toutes les bourses de repartir avec un souvenir, d'un menu servi à bord à une peinture unique, les passionnés y trouveront leur bonheur ! C'est aujourd'hui seulement à la cité de la mer.

Il y a plusieurs spectacles prévus à Hérouville Saint Clair. A la fonderie vous pourrez voir Amel Bent et Irma à partir de 20h. Vous avez pu gagner vos places sur Tendance Ouest.

Et au théâtre, c'est du cirque à l'honneur avec « Wear it like a crown » et « Cirkus Cirkör » à 19h30 et aussi demain à 17h.



A Mondeville, au village oxylane, le hip hop sera à l'honneur toute cette après midi. Au programme, des initiations, des démonstrations,ainsi que des battles, ces affrontements entre équipes de danse. C'est de 14h à 18h.



Depuis hier au parc des expositions de Caen, c'est le salon du mariage et de la réception. C'est ouvert toute la journée de 10h à 19h jusqu'à demain.



Jusqu'à lundi, c'est la 24ème foire gastronomique et commerciale de Torigni sur Vire. Au programme, concours gastronomiques, démonstrations culinaires, et présence de confréries. La foire a ouvert à 10h.

Tiken Jah Facoly est en concert exceptionnel demain au Cargö à Caen. C'est à 19h pour voir son « African revolution tour ».



Dans le cadre du téléthon, un concours d'agility canin est organisé à la salle des sports de Mouen, de 10h à 18h aujourd'hui.



Un spectacle de marionnettes vous est présenté à Mondeville demain. C'est « le chat » tiré d'un livre de Rudyard Kipling. C'est demain à 16h30.



A Bayeux, il y a du rock Mezig est en concert à 20h30 à l'auditorium. Entrée 5¤.

A Port en Bessin, c’est la 7ème édition du « Goût du large ». La coquille sera à l'honneur avec de la vente, des dégustations et animations comme des chants marins. C'est de 10h à 18h aujourd'hui et demain.



Il y a du sport dans la région avec du tennis. C’est l'open féminin 50 à Equeurdreville. Les qualifications débutent demain et le tournoi va durer jusqu'au 22 novembre. Kinnie laisné sera notamment de la partie. C'est la 1ère édition de ce tournoi.



Ce soir le stade Malherbe Caen joue à domicile face à Lille pour le compte de la 13ème journée de ligue 1. Le match débute à 21h, vous avez pu gagner vos places avec tendance Ouest pour y assister. Mais vous pouvez aussi suivre le match en direct sur notre antenne avec nos commentateurs Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé et aussi sur le tendanceouest.com.



Les Boréales ont commencé jeudi dans la région. Le festival qui met à l'honneur les pays nordiques à travers toutes formes d'art se poursuit avec de nombreuses animations dans la région. Le programme complet est à retrouver sur le tendanceouest.com rubrique radio.



Enfin Caen fête la semaine de la solidarité internationale, avec une journée spéciale « Caen à l'international ». Musique, danse, lectures , ateliers maquillages, démonstrations... il y en aura pour toute la famille et pour tous les gouts pour découvrir les associations internationales de Caen et la culture du monde. C'est de 12h à 19h. L'entrée est libre et gratuite au village international dans le centre ville, passage du grand turc. Vous avez entendu Jean Notari, maire adjoint aux relations internationales. Une interview à retrouver sur le tendanceouest.com