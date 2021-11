Sortir dans le Calvados : mercredi 19 novembre

La semaine pour l'emploi des personnes handicapées a commencé lundi dernier et va durer jusqu'à dimanche. C'est l'association ADAPT qui l'organise. Pour retrouver le programme près de chez vous, rendez-vous sur www.semaine-emploi-handicap.com



«Range ta chambre» c'est un spectacle de clown qui a lieu dimanche après-midi à Créa à Mondeville, avec la compagnie Cirq'oclown. C'est à 15h30, l'entrée seule est à 6€, c'est 8€ avec le goûter. Plus d'infos sur crea-spectacles.com



Dimanche également, l'Office de Tourisme de Ver-sur-mer participe pour la 2ème fois à la manifestation nationale Le Jour le Plus Court. Cette année, 4 séances et 11 films seront projetés à l'Office de Tourisme. La matinée sera consacrée aux enfants avec 2 séances : une pour les 3/6 ans et l'autre pour les 7/11ans et l'après-midi aux adultes avec la projection de 6 films à 15h et 16h30.