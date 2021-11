Paris (AFP). OM: le président Labrune et d'ex-dirigeants en garde à vue

Le président de l'OM, Vincent Labrune, et d'ex-dirigeants du club de foot marseillais, dont Jean-Claude Dassier et Pape Diouf, ont été interpellés mardi et placés en garde à vue dans le cadre d'une affaire financière, a-t-on appris de sources proches de l'enquête, confirmant une information de i-Télé. Il s'agit notamment d'examiner des "contentieux" et "transferts effectués ces dernières années", ont dit ces sources sans autre précision. Une source policière a aussi parlé de "fraudes liées à plusieurs transferts". L'enquête est menée et supervisée par la sous-direction de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière (SDCOF) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) dont différents services et offices ont été mis à contribution. Il y a eu une série d'interpellations de membres actuels ou anciens de l'état-major de l'Olympique de Marseille dans leurs lieux de résidence. M. Dassier a ainsi été interpellé à Paris et placé en garde à vue à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans les locaux de la DCPJ, tandis que d'autres, dont M. Labrune, sont entendus dans ceux de la PJ de Marseille. L'actuel président de l'OM est arrivé tôt mardi matin à l'hôtel de police de Marseille, a déclaré à l'AFP le délégué Unsa-Police Laurend Odye. Son bras droit, Philippe Pérez, figure au nombre des gardés à vue. Les enquêteurs estiment, ont dit les sources proches de l'enquête, avoir "suffisamment d'éléments" pour passer au "crible la gestion présente et passée de l'OM" et des "transferts" présumés litigieux. Les gardés à vue vont "devoir s'expliquer de fond en comble", selon une de ces sources.

