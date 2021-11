Vienne (AFP). Nucléaire iranien: accord possible sauf demandes excessives

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé qu'un accord historique dans le dossier nucléaire iranien était possible à moins que les grandes puissances ne formulent des "demandes excessives", mardi à son arrivée à Vienne pour une ultime tour de négociations. "Si on parvient à une solution comprenant les intérêts de la nation, on parviendra à un accord. Si à cause des demandes excessives de l?autre partie, on ne parvient pas à un résultat, le monde comprendra que la République islamique a cherché une solution, un compromis et une entente constructive et qu?elle ne renonce pas à ses droits et à la grandeur de la nation", a déclaré M. Zarif.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire