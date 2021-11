Paris (AFP). Aqmi: la vidéo de Serge Lazarevic a été authentifiée

Le groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a diffusé lundi sur internet la vidéo du seul otage français encore détenu dans le monde, Serge Lazarevic, ainsi que d'un homme se présentant comme un otage néerlandais, a rapporté le centre de surveillance des sites jihadistes SITE. L'otage français, enlevé en novembre 2011 au Mali, ne donne aucune indication de date à laquelle la vidéo a été tournée mais l'homme qui se présente comme l'otage néerlandais, Sjaak Rijke, parle d'un enregistrement réalisé le 26 septembre, après son 1.000e jour de détention, souligne le centre américain SITE. La vidéo de Serge Lazarevic a été "authentifiée" et constitue une "preuve de vie récente qui était attendue depuis longtemps", a indiqué la présidence française. "Le Président de la République est en contact permanent avec les autorités des pays de la région pour utiliser toutes les formes de dialogue permettant d'obtenir la libération de notre otage", enlevé au Mali en 2011, ajoute l'Elysée dans un communiqué. François Hollande a été informé de la diffusion de la vidéo montrant les deux otages alors que son avion s'apprêtait à décoller mardi de Nouvelle-Calédonie pour rejoindre Sydney. "Pourquoi cette vidéo ?", s'est interrogé le chef de l'Etat auprès de journalistes qui l'accompagnaient à bord, "est-ce pour participer à cette espèce de montée dans l'extrême horreur, comme en Syrie ? Ou veulent-ils rappeler qu'ils détiennent ces deux personnes pour souligner leur valeur ?" Le 6 novembre, le président François Hollande avait déclaré que M. Lazarevic était "sans doute" encore en vie. Dans cette vidéo de moins de quatre minutes, Serge Lazarevic parle en français, dit être malade et estime que sa vie est en danger. Il est filmé dans l'habitacle d'un pick-up, porte la barbe, un bonnet noir et une tunique grise. Serge Lazarevic était apparu la dernière fois en juin 2014, dans une vidéo diffusée par une chaîne de télévision Alaan, basée à Dubaï. Il disait s'exprimer le 13 mai 2014 et demandait déjà au président Hollande d'?uvrer à sa libération. Après cette diffusion, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius avait déclaré que la France poursuivait ses efforts pour retrouver M. Lazarevic. Serge Lazarevic, 50 ans, est le dernier Français dans le monde toujours détenu en otage, après la diffusion le 24 septembre par un groupe algérien lié à l'EI, Jund al-Khilafa, d'une vidéo montrant la décapitation du Français Hervé Gourdel, enlevé quatre jours auparavant en Kabylie (est d'Alger). La mort d'un autre Français, Gilberto Rodrigues Leal, avait été annoncée le 23 avril par le Mouvement pour l?unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un groupe jihadiste qui avait revendiqué son enlèvement le 20 novembre 2012 dans l'ouest du Mali. Serge Lazarevic, qui a la double nationalité française et serbe, a été enlevé au Mali le 24 novembre 2011 en compagnie de Philippe Verdon qui, lui, a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013. Décrit comme un colosse de 1,98 m et 120 kilos au moment de son enlèvement, Serge Lazarevic accompagnait Philippe Verdon en voyage d'affaires lorsqu'ils ont tous deux été saisis par un groupe d'hommes armés dans un hôtel où ils étaient descendus à Hombori (nord), selon ses proches. Après leur kidnapping, l'Aqmi avait présenté les deux otages comme des agents du renseignement français, tandis que des organes de presse faisaient allusion à un passé d'aventurier africain de M. Verdon dont les affaires l'avaient notamment mené au Soudan et à Madagascar. Serge Lazarevic avait un moment dirigé une entreprise de sécurité à Paris avant de travailler en tant que chef de chantier dans le secteur de la construction. Dans la vidéo, après M. Lazarevic, s'exprime l'homme qui se présente comme Sjaak Rijke. Il porte la barbe, une chemise et parle en anglais. Il a été enlevé à Tombouctou, où il faisait du tourisme, le 25 novembre 2011, en compagnie d'un Britannique et d'un Sud-africain. Un Allemand, qui avait tenté de résister aux ravisseurs, avait été tué. M. Rijke, 54 ans, conducteur de train, était déjà apparu sur une vidéo filmée en plein désert et diffusée par Aqmi en août 2012, dans laquelle il demandait également que des négociations soient engagées pour parvenir à sa libération. A l'occasion de son 1.000e jour de détention, son ami Erik Thuis a dit à la presse néerlandaise que "s'il regarde les journaux, il ne doit pas avoir l'impression que peu à peu personne ne parle plus de lui".

