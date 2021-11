Washington (AFP). Aqmi diffuse une vidéo montrant un otage présenté comme le Français Lazarevic (SITE)

Le groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a diffusé lundi une vidéo du seul otage français encore détenu dans le monde, Serge Lazarevic, ainsi que d'un homme se présentant comme un otage néerlandais, a rapporté le centre de surveillance des sites jihadistes SITE. L'otage français, enlevé en novembre 2011 au Mali, ne donne aucune indication de date à laquelle la vidéo a été tournée mais l'homme qui se présente comme l'otage néerlandais, Sjaak Rijke, parle d'un enregistrement réalisé le 26 septembre, soit son 1.000ème jour de détention, souligne le centre américain SITE. Dans cette courte vidéo, Serge Lazarevic parle en français, il dit être malade. Il est filmé dans l'habitacle d'un pick-up, porte la barbe et un habit touareg traditionnel. Serge Lazarevic a été kidnappé en compagnie d'un autre français, Philippe Verdon, qui lui a été retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête en juillet 2013, six mois après le début de l'intervention Serval des forces françaises au Mali. Les deux hommes étaient en voyage d'affaires. L'enlèvement avait été revendiqué par Aqmi, la filiale d'Al-Qaïda dans la région. Début juin, Serge Lazarevic, âgé d'une cinquantaine d'années, était apparu dans une vidéo diffusée sur une chaîne de télévision basée à Dubaï, dans laquelle il appelait le président François Hollande à agir pour sa libération. Il disait qu'il s'exprimait en date du 13 mai 2014. Le 6 novembre, François Hollande avait déclaré que M. Lazarevic était "sans doute" encore en vie. Dans la vidéo, après M. Lazarevic, s'exprime l'homme qui se présente comme Sjaak Rijke. Il porte la barbe, une chemise et s'exprime en anglais.

