Beaune (France) (AFP). Hospices de Beaune: nouveau record de vente à 8 millions d'euros

Un nouveau record a été établi dimanche avec 8 millions d'euros lors de la 154e vente des Hospices de Beaune, où la pièce de charité a été adjugée à des amateurs québécois pour 220.000 euros. Avec 8.082.525 euros (frais inclus), le montant total des enchères a bondi de 28% par rapport à 2013, a annoncé la maison de ventes Christie's. Les enchères se sont notamment envolées pour un lot de Clos de La Roche Grand cru, qui a atteint 74.900 euros. Un prix jusque là jamais atteint pour une pièce vendue aux Hospices de Beaune. Au total, 534 pièces de 47 cuvées (33 de rouge et 14 de blanc) avaient été mises aux enchères dimanche après-midi. "Nous sommes très heureux du résultat record obtenu pour la troisième année consécutive", s'est félicité le directeur des Hospices de Beaune, Antoine Jacquet, ajoutant que les ventes s'étaient réparties entre les négociants (62% en valeur) et les collectionneurs privés (38% en valeur). En 2013, la vente des 443 pièces de 43 cuvées avait déjà établi un record à 6,3 millions d'euros. Le résultat de la vente des Hospices de Beaune revient à l'institution hospitalière des Hospices, fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, afin de financer la modernisation de l'hôpital de la ville et l'entretien du bâtiment historique de l'Hôtel-Dieu. Seule la "Cuvée des présidents", un Corton-Bressandes Grand cru vendu sous le marteau d'Adriana Karembeu, Michel Drucker et le judoka Teddy Riner, est reversée cette année aux associations "Toutes à l'Ecole" qui finance la scolarisation de jeunes filles au Cambodge, et la Fondation Imagine, en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. Un groupe d'amateurs québécois et la maison de négoce Albert-Bichot se sont portés acquéreur de cette pièce de charité, adjugée pour 220.000 euros. - Le Canada, 5e marché à l'export - Pour faire monter les enchères bien au-delà des 131.000 euros de la pièce de charité 2013 (un tonneau de 456 litres contenant un Premier Cru Meursault-Genevrières), Adriana Karembeu a offert au seuil de 200.000 euros ses lunettes "parées de vrais diamants" au directeur général de la maison Bichot, Albéric Bichot. Sur l'estrade, un des acheteurs s'est dit, avec un accent typique de la Belle Province, être "très heureux" de participer à cette vente. "La pièce du président, c'est toujours un mystère mais nous avons un client qui est sur les rangs", avait confié M. Bichot, avant la vente. Ce groupe d'amateurs canadiens achetaient pour la première fois à la vente des Hospices avec une "motivation pure": "la charité au travers des grands vins", selon un membre de la maison Bichot. Le Canada représente le 5e marché à l'exportation pour les vins de Bourgogne. Au cours de la vente, dont les premières tendances laissaient augurer des prix en hausse, le président de l'Union des maisons de vins de Bourgogne, Frédéric Drouhin, avait observé "une vente dynamique qui reflète le jugement très qualitatif des acheteurs". Face à l'inquiétude de certains professionnels quant à une flambée des prix, le responsable du département vin chez Christie's, Anthony Hanson, avait pour sa part assuré qu'"avant, la vente était un thermomètre" pour les marchés des vins de Bourgogne. "Aujourd'hui, le thermomètre est cassé: c'est une vente de charité, les gens n'achètent pas pour faire du commerce mais pour une autre motivation", avait-il estimé dans la matinée lors d'une conférence de presse. Toutefois, selon les vignerons, ce millésime 2014 "leur redonne le sourire".

