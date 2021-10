Paris (AFP). Hollande sort de sa réserve pour soutenir prudemment Jouyet

Longtemps silencieux, François Hollande a finalement apporté publiquement mais sobrement son soutien à son bras droit à l'Elysée, Jean-Pierre Jouyet, englué dans des déclarations contradictoires mettant gravement en cause François Fillon. "Jean-Pierre Jouyet est secrétaire général de l'Elysée et est un bon secrétaire général de l'Elysée", a déclaré dimanche le président de la République depuis Brisbane en Australie. Mais il n'a pas eu un mot de plus, visiblement agacé par la question d'un journaliste sur "le mensonge" de M. Jouyet, son ami de toujours, qui s'est contredit plusieurs fois dans cette affaire. Depuis le début de ce feuilleton au plus haut sommet de l'Etat qui débute le 5 novembre avec les révélations de deux journalistes du Monde, M. Hollande était resté très discret, laissant son entourage monter au créneau. Le Premier ministre, Manuel Valls, continue lui d'observer une extrême prudence refusant d'être "entraîné dans les polémiques" de ce dossier. A l'origine de cette affaire, une interview enregistrée M. Jouyet le 20 septembre avec deux enquêteurs du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Dans cet entretien, M. Jouyet raconte comment l'ancien Premier ministre François Fillon lui a demandé de "taper vite" contre Nicolas Sarkozy en accélérant les procédures judiciaires contre lui pour empêcher son potentiel rival de "revenir" en lice pour la présidentielle de 2017. Le secrétaire général de l'Elysée a d'abord démenti le 6 novembre avoir tenu de tels propos, avant de les confirmer trois jours plus tard quand il a su qu'il avait été enregistré. L'affaire a créé de violentes réactions dans la classe politique. L'entourage de M. Fillon a accusé M. Hollande d'avoir lui-même ourdi une "machination" contre le l'ex-premier ministre pour le "flinguer". Le centriste François Bayrou n'a pas non plus mâché ses mots, estimant qu'en gardant M. Jouyet à ses côtés, François Hollande "couvrait" voire "inspirait" des manipulations. Mais cette histoire rocambolesque crée également un profond malaise à l'Elysée où l'on s'interroge sur les curieux revirements du bras droit du président et sur les circonstances de l'interview. - La justice se prononce jeudi - Pourquoi a-t-on laissé M. Jouyet, réputé pour ses "gaffes", seul pendant près d'une heure face à deux journalistes affutés du Monde ? Comme peuvent en témoigner les agenciers accrédités à l'Elysée, pas une seule interview ne se déroule avec des conseillers du président sans la présence d'un, voire deux communicants. C'était en particulier le cas concernant l'ex-secrétaire général, Pierre-René Lemas, un préfet dont la parole était pourtant claire et nette. Le président a-t-il seul donné l'aval à M. Jouyet pour répondre aux questions des journalistes et en connaissait-il la teneur ? "Tous les mois, Davet et Lhomme viennent voir François Hollande depuis le début du mandat, il y a une confiance qui s'est établie entre eux. Le président leur raconte tout, dit tout, ouvre les vannes parce que le deal qu'ils ont passé, c'est que rien ne sorte avant 2017" où les deux journalistes doivent publier un ouvrage sur le quinquennat, explique un haut membre de l'exécutif. Selon lui, le chef de l'Etat ne peut pas ne pas avoir été au courant. Le jour de l'entretien, François Hollande "sait que les journalistes sont là, c'est dans l'agenda des activités du Palais, il les voit tous les mois depuis trois ans, c'est logique qu'il vienne dire bonjour", ajoute un proche du président. "Si on entend la voix du président sur l'enregistrement, ne serait-ce que brièvement, la droite ne se gênera pas et dira qu'il a assisté à tout l'entretien, et là, ça va mettre le feu aux poudres", craint-il. Les deux journalistes du Monde assurent pour leur part ne pas avoir vu M. Hollande au moment de l'interview qui s'est déroulée le 20 septembre en fin de matinée dans une pièce qui n'était pas le bureau de M. Jouyet, en raison des préparatifs de la journée du Patrimoine le lendemain. "L'entretien a duré 53 minutes. Il n'y avait que Jean-Pierre Jouyet et nous deux. Un huissier est juste passé", affirme Gérard Davet. La justice se prononcera jeudi sur la demande de M. Fillon de récupérer l'intégralité de cet enregistrement, dont l'AFP et quelques autres organes de presse, ont pu écouter un extrait.

