Paris (AFP). Sarkozy dénonce les mensonges de Hollande, ma candidature en 2017 pas obligatoire

Nicolas Sarkozy a vivement dénoncé jeudi les "mensonges répétés de François Hollande" et la politique du chef de l'Etat et de Manuel Valls, prédisant "beaucoup plus de chômeurs" fin 2015, jeudi sur Europe 1, tout en assurant que sa candidature à l'Elysée en 2017 n'était "pas obligatoire". Pour une de ses rares sorties médiatiques depuis son élection à la présidence de l'UMP, l'ancien chef de l'Etat a accusé la "faiblesse" de MM. Hollande et Valls, deux jours après que le Premier ministre a brandi l'article 49-3 pour l'adoption sans vote de la loi Macron, sur fond de divisions avec les députés socialistes dits "frondeurs". Soulignant n'avoir jamais eu recours à l'article 49-3 pendant son quinquennat, il a estimé que l'utilisation de cette procédure par Manuel Valls était "la conséquence des mensonges répétés de François Hollande". "Quand on a expliqué pendant toute une campagne (en 2012, NDLR) qu'on ferait une politique de gauche, qu'il n'y avait pas de crise dans le pays, que tout était dû à un certain Nicolas Sarkozy", "on crée les conditions de la révolte", a accusé M. Sarkozy. Il a ironisé sur "la toute petite loi Macron" dont les difficultés d'adoption prouvent que l'exécutif "n'a pas la force de convaincre sa majorité" et a prédit "beaucoup plus de chômeurs fin 2015". Réfutant toute atteinte portée à l'unité nationale post-attentats de Paris, l'ancien président a cependant dénoncé le "silence assourdissant" de la Garde des sceaux Christiane Taubira, cible privilégiée de la droite pour son supposé "laxisme". S'il a dit travailler pour une "alternative" à l'exécutif actuel, l'ancien président (2007-2012) a cependant assuré que sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 n'était "pas obligatoire". "Si ce n'est pas moi, ce n'est pas moi", a-t-il dit, alors qu'Alain Juppé a d'ores et déjà fait part de son intention de concourir à la primaire. Il a exclu toute alliance de l'UMP avec le Front National. "Une voix pour Madame Le Pen est une voix pour la gauche", a-t-il martelé. "Tout responsable UMP qui concluera un accord avec le Front National sera immédiatement exclu", a-t-il dit.

