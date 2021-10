Paris (AFP). Le chapeau de Napoléon s'est envolé à 1,8 million d'euros

Le chapeau de Napoléon s'est envolé : plus d'1,8 million d'euros, c'est ce qu'a déboursé un industriel sud-coréen dimanche pour l'un des dix-neuf bicornes authentifiés de l'Empereur, lors d'une vente aux enchères près de Paris. M. Lee T.K., président du groupe agro-alimentaire Harim, a payé 1,884 million d'euros avec les frais pour ce chapeau "de forme traditionnelle, en feutre dit en castor noir", porté par l'un des personnages historiques français les plus connus dans le monde, a-t-on appris auprès de l'étude Osenat. "Je suis venu pour mon chef, le patron de l'entreprise. Il voulait l'acheter car on a un nouveau bâtiment et ce chapeau a du sens là-bas, pour la nouvelle génération. Nous voulons montrer ce chapeau pour faire venir les gens Et parce que les employés de notre entreprise sont pareils (à Napoléon), nous sommes des pionniers en Corée", a déclaré l'enchérisseur, qui a requis l'anonymat. Estimé entre 300.000 et 400.000 euros, le chapeau a appartenu à Joseph Giraud, vétérinaire de la Maison de l'empereur. Il faisait partie des 1.000 pièces réunies en son temps par Louis II de Monaco (1870-1949), arrière-grand-père du prince Albert qui a décidé de les disperser. La vente était attendue fébrilement tant en France qu'à l'étranger par les nombreux passionnés de l'ancien empereur. En quinze ans de règne, Napoléon a usé environ 120 chapeaux, presque tous fabriqués par la maison Poupard à Paris, selon l'expert de la vente, Jean-Claude Dey. Autre objet personnel du souverain, un foulard en madras rouge (estimé 6.000 à 8.000 euros) qu'il portait sur le sommet du crâne à Ste-Hélène, comme en témoigne un tableau d'époque, a été vendu 32.200 euros. Un buste monumental de l'atelier du sculpteur Canova a été vendu 700.000 euros et un célèbre portrait par Paul Delaroche 460.000 euros. Une rare assiette du service dit "des quartiers généraux" a été acquise pour 528.000 euros et un berceau, offert par Napoléon à sa fille adoptive Stéphanie de Beauharnais, est parti à 267.600 euros. - Couteau de cuisine - Etaient également vendus les "trophées" saisis par les troupes prussiennes à Waterloo dans les berlines de l'empereur (gants, argenterie, épée, ordres de chevalerie.), les chaussons de baptême du roi de Rome brodés aux armes impériales, une montre entièrement en ivoire donnée par Napoléon au général Drouot, et de très nombreux souvenirs de la Grande Armée et de l'entourage du souverain. Pièce particulière, le couteau de cuisine trouvé sur l'étudiant Frédéric Staps qui voulait assassiner Napoléon à Schoenbrunn (Autriche) en octobre 1809 a été acheté 32.200 euros. Deux musées ont exercé leur droit de préemption, le Château de Malmaison pour un dessin exécuté par l'impératrice Joséphine (vendu 25.760 euros) et le Musée Maison Bonaparte d'Ajaccio pour un angelot en ivoire offert par l'empereur (8.750 euros) Napoléon "reste l'un des personnages historiques les plus populaires, a expliqué à l'AFP le directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lentz. Dans les sondages, il est toujours cité avec De Gaulle et Louis XIV et nos conférences ne désemplissent pas". La principale association française, le Souvenir napoléonien, compte quelque 4.000 membres. L'empereur est aussi un mythe à l'étranger : "il y a une sorte de respect pour l'histoire napoléonienne", y compris dans les pays conquis. L'association américaine a été rejointe par beaucoup d'universitaires et deux grands colloques sur Napoléon ont été organisés l'an dernier aux Etats-Unis. L'académie des Sciences russe a ouvert une section consacrée à la Révolution et à l'Empire. Il y a même une société napoléonienne et un grand musée à Cuba. "Les premières donations à la souscription pour sauver le domaine de Sainte-Hélène sont venues d'Australie et une exposition que nous avions organisée à Melbourne il y deux ans a attiré 200.000 personnes", a souligné M. Lentz.

