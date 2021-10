Beaune (France) (AFP). Hospices de Beaune: la pièce de charité adjugée 220.000 euros à des Québécois

La "pièce de charité" de la 154e vente des Hospices de Beaune, un Corton-Bressandes Grand cru, a été adjugée dimanche pour 220.000 euros à des acheteurs québécois. Le directeur général de la maison de négoce Bichot, Albéric Bichot, a expliqué "s'être mis à six" avec ses clients québécois pour acquérir la "Cuvée des présidents", vendue sous le marteau d'Adriana Karembeu et de Michel Drucker, parrains de cette 154e vente des Hospices de Beaune. Les enchères sont montées bien au-delà des 131.000 euros de la pièce de charité de 2013, Adriana Karembeu ayant offert au seuil de 200.000 euros ses lunettes "parées de vrais diamants" à M. Bichot, avant que Michel Drucker ne promette un "dîner avec George Clooney à 300.000 euros et à 400.000, avec Angelina Jolie". Le bénéfice de la vente de cette cuvée sera reversé à deux associations, "Toutes à l'Ecole", qui finance la scolarisation de jeunes filles au Cambodge, et la Fondation Imagine, en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. Hormis cette pièce, le reste de la vente des Hospices de Beaune revient à l'institution hospitalière des Hospices, fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, afin de financer la modernisation de l'hôpital de la ville et l'entretien du bâtiment historique de l'Hôtel-Dieu. En 2013, la vente, où avaient été proposées 443 pièces (fûts de 228 litres) de 43 cuvées, avait rapporté la somme record de 6,3 millions d'euros.

