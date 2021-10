Grabove (Ukraine) (AFP). Vol MH17 abattu en Ukraine: l'évacuation des débris a débuté

Les opérations d'évacuation des débris du Boeing de Malaysia Airlines, abattu en juillet au-dessus de l'est de l'Ukraine, ont débuté dimanche, quatre mois après la tragédie qui avait fait 298 morts, a rapporté un journaliste de l'AFP. Des employés de la république autoproclamée de Donetsk ont d'abord entrepris de découper l'épave à la scie métallique, puis les premiers tronçons ont été levés par un camion-grue orange pour être placés dans la remorque d'un autre véhicule, près du village de Grabové, dans la zone tenue par les séparatistes où l'appareil a été détruit. "Nous espérons finir en 10 jours" a dit un responsable des autorités séparatistes en présence de nombreux journalistes. "Nous commençons par les plus gros morceaux et nous poursuivrons avec les plus petits", a-t-il ajouté. Les débris doivent être évacués vers les Pays-Bas pour être examinés par le Bureau d'enquête pour la sécurité (OVV), chargé de l'enquête sur les causes de la tragédie. L'Ukraine et les Occidentaux affirment que l'appareil a été abattu par un missile sol-air fourni aux séparatistes prorusses par la Russie. Celle-ci dément et pointe du doigt les troupes ukrainiennes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire