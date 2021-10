La Tall Ships Race à Cherbourg en 2018 ?

Ce fut un événement en 2005 avec près de 500 000 visiteurs, la Tall Ships'Race revient à Cherbourg en 2018. C'est en tout cas ce qu'affirme Sail Training International, qui organise cette prestigieuse régate de vieux gréements. Cette course réunit les plus beaux et les plus grands voiliers du monde, et plus de 6000 marins participants.

Sur son site internet, Sail Training International précise le nom des ports "qui ont eu la chance d'apprendre que leur candidature pour accueillir la Tall Ships 2018 avait été acceptée" : départ à Cherbourg puis direction Esbjerg au Danemark, Stavanger en Norvège et Sunderland au Royaume-Uni.

Problème : le maire de Cherbourg, Jean-Michel Houllegatte, dément formellement cette information. "Je n'ai reçu aucune confirmation en ce sens. Nos amis britanniques sont allés un peu vite ! Nous avons candidaté, mais 2018 c'est très loin..."

Alors, est-ce un couac des organisateurs ou la mairie n'avait-elle pas réalisé que la réponse arriverait si vite ? Rappelons qu'accueillir la Tall Ships'Race nécessite un important budget pour les ports hôtes.