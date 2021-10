Rennes (AFP). Euro-2016: la France affonte l'Albanie en match amical

L'équipe de France devrait débuter avec un duo inédit Benzema-Lacazette à la pointe de l'attaque vendredi contre l'Albanie en match amical, selon la mise en place opérée à huis clos jeudi par Didier Deschamps. Cette association était attendue, compte tenu de l'excellente forme actuelle des deux joueurs et de leur complémentarité présumée. A propos du jeune Lyonnais de 23 ans qui devrait célébrer sa quatrième cape et surtout sa première titularisation, Deschamps avait donné lundi plusieurs indices en ce sens: "Seul en pointe, il n'a pas de repères. Mais avec un autre attaquant il bouge beaucoup. Il a des repères par rapport à une doublette. Son association avec un autre est facile". De fait, et selon la mise en place constatée au stade de la Route de Lorient à Rennes où se disputera le match vendredi (20h45), les Bleus évolueront en 4-4-2, Mathieu Valbuena devant être le milieu le plus offensif, en soutien des deux attaquants. Ses partenaires de l'entre-jeu seront vraisemblablement Moussa Sissoko à droite, Yohan Cabaye en sentinelle et Paul Pogba plutôt côté gauche. S'agissant de la défense, particulièrement décimée dans l'axe, où Eliaquim Mangala et Loïc Perrin ont déclaré forfait, tous deux touchés à un mollet, la charnière devrait être composée de Raphaël Varane et de Mapou Yanga-Mbiwa. Les côtés devraient être occupés à droite par Christophe Jallet plutôt que Bacary Sagna, et à gauche par Lucas Digne. Enfin dans les cages, le capitaine Hugo Lloris sera aligné d'entrée, après avoir manqué sur blessure (adducteurs) les deux rendez-vous précédents en octobre contre le Portugal (2-1) et en Arménie (3-0) où Steve Mandanda l'avait suppléé en bon numéro deux. La composition probable des équipes: France: Lloris - Jallet, Varane, Yanga Mbiwa, Digne - Sissoko, Cabaye, Valbuena, Pogba - Lacazette, Benzema Albanie: Berisha - Hysaj, Cana, Mavraj, Agolli - Lilla, Xhaka, Kukeli, Abrashi, Lenjani - Balaj Arbitre: M. Zelinka (CZE)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire