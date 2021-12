Il agresse la psy qui l'aide en prison

Elle tient particulièrement à accueillir ses patients comme dans un cabinet habituel. Après une pause-cigarette, la jeune femme rentre exceptionnellement après son patient. Alors qu'elle passe auprès de lui pour aller s'asseoir, le détenu l'attrape, lui plaque une main sur la bouche et l'enserre avec une telle force qu'elle en aura deux côtes fêlées.

Déjà condamné pour viol

En comparution immédiate mercredi 3 novembre, la victime a exposé, par avocat interposé, que rétrospectivement, elle avait eu très peur d'être violée et qu'elle ne pourra plus jamais recevoir un détenu sans avoir peur d'être agressée. Ce dernier, lui, a expliqué qu'il souhaitait attirer l'attention de la praticienne sur ses difficultés à lui parler plus longtemps qu'à l'habitude. Le procureur a relevé l'incohérence de ses justifications et a évoqué le lourd passé de Patrick Boulanger. Il a en effet été déjà condamné par une cour d'Assises à huit ans de prison pour agression sexuelle. Quatre mois seulement après sa sortie, il a récidivé et violé une jeune fille. Pour ce crime, il a été condamné à une période de seize ans de sûreté. Antérieurement, il avait été condamné par le tribunal correctionnel pour des agressions à caractère sexuel. Le ministère public, convaincu qu'il s'agit d'une tentative de viol, certes avortée, mais réelle, a réclamé au nom de la société une peine d'au moins trois ans de prison. La défense, de son côté, a tenté de ramener les faits à des difficultés réelles de vie au centre pénitentiaire. Perturbé psychiquement, le prévenu aurait voulu attirer l'attention ...

Le tribunal correctionnel de Caen a finalement opté pour quatre ans d'emprisonnement ferme. Davantage donc que les réquisitions.







