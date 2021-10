Ils frappent des CRS à Caen : délibéré au 19 novembre

Sur ce même quai, ils se concertent : c'est sûr, s'ils sont accompagnés de jeunes filles, ils vont pouvoir rentrer. Ils avisent donc trois jeunes femmes. Il est alors 3h30 du matin.

Puis, les versions divergent : les jeunes filles disent avoir été agressées. L'un des prévenus, qui comparaissaient mercredi 12 novembre devant le tribunal correctionnel de Caen, corrige :

"Y'en a une qui est devenue hystérique. Alors je lui ai dit de se calmer et je lui ai mis une claque"

Trois individus témoins de la scène, CRS de leur état, interviennent afin que les jeunes femmes ne soient plus importunées. Mais les prévenus ont décidé de ne pas se laisser faire et les coups pleuvent. L'un des policiers, à terre, reçoit un violent coup de pied, tiré "comme un pénalty". Bilan : un nez cassé et une perte d'audition qui pourrait s'avérer définitive.

Devant la justice, les cinq jeunes hommes répondent de violences en réunion. Deux d'entre eux comparaissent détenus, purgeant des peines de sursis antérieures, mises à exécution par ce nouveau délit. Les trois autres ont aussi un casier judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre prochain.