Dans l'agglomération de Rouen, 71 464m2 de bureaux sans locataires

Au premier semestre 2014, le territoire de la Crea compte 86 000 m2 de bureaux disponibles. Un chiffre à relativiser selon le président de la CCI Christian Hérail : "Sur ces 86 000m2, 14 000m2 sont complètement obsolètes". Autrement dit, des bureaux pas louables en l'état et qu'il faut relavoriser. Un exemple : quand un bâtiment d'un étage manque d'un ascenseur, les bureaux à l'étage ne peuvent être loués.

Reste qu'il y a aujourd'hui 71 464 m2 de bureaux disponibles et qui ne trouvent pas preneurs. Sur cette surface, seuls 9 297 m2 correspondent à des bureaux neufs : "C'est une proposition un peu juste car c'est là qu'est la demande", déplore Christian Hérail. Des efforts sont tout de mêmes faits et le responsable salue l'émergence du quartier Luciline, 40 000m2 de bureaux et près de 20 000m2 d'activité. Un chantier à même de ramener des entreprises et investisseurs sur le territoire.

Faible commercialisation

Dernier point noir, la faible commercialisation des bureaux : 11 037 m2 ont été commercialisés ce semestre, soit 39 % de moins que la moyenne de ces dernières années. La tendance est à la commercialisation dans le secteur Sud-Est, sur les Plateaux Nord et sur Rouen Rive Gauche.

Christian Hérail salue quand même quelques perspectives d'avenir : "Les projets de la Métropole vont dans le bon sens du développement économique, industriel et tertiaire. On sent la volonté métropolitaine de faire." Reste à trouver les infrastructures correspondantes.