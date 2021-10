Paris (AFP). Guiness Book: nouveaux records mondiaux pour la troupe du Moulin Rouge

La troupe du Moulin Rouge, le légendaire cabaret parisien, s'est adjugée trois nouveaux records du monde dont le plus grand nombre de ronds de jambes de French Cancan: 29 en 30 secondes, une performance réalisée par un rang de 44 danseuses, sur le célèbre air d'Offenbach. Organisés début novembre devant le Moulin Rouge, en plein coeur de Pigalle, ces records inédits ont été homologués par un juge du Guinness Book dont la 60e édition parait jeudi, ont annoncé jeudi à l'AFP le cabaret et l'éditeur. Le Moulin Rouge qui fête son 125e anniversaire, décroche aussi le record mondial du plus grand nombre de positionnements de la jambe autour de la tête, l'une des figures les plus acrobatiques du French Cancan. Le danseur soliste grec Adonis Kosmadakis en a réalisé 30 en 30 secondes. Un autre danseur du cabaret, le Français Nicolas Pihiliangegedara, a amélioré son précédent record du plus grand nombre de "serpillères", redoutable toupie au sol en enchaînant 36 grands écarts en rotation en 30 secondes. Le Moulin Rouge détient aussi depuis 2010 les records mondiaux du plus grand nombre de levers de jambes (720 en 30 secondes, réalisés par 30 danseuses sur un seul rang) et du plus grand nombre de grands écarts de French Cancan à la suite : trente danseuses de la troupe en ont enchaîné 62 en 30 secondes. Le livre Guinness World des records a été créé en 1955 par Sir Hugh Beaver qui a eu l'idée d'un "livre des superlatifs et des faits les plus incroyables du monde". La première livraison française est parue en 1962 chez Hachette, qui édite toujours le Livre des Records.

