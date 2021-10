Ce prix très prestigieux qui n'est remis que tous les 3 ans, a déjà honoré Mère Térésa, l'abbé Pierre, la Croix Rouge, ou encore l'Onu pour les réfugiés.

Parents de 6 enfants, Édith et Maurice Labaisse ont adopté 12 autres enfants handicapés mentaux, puis créé l'association Vivre en famille. C'était il y a 21 ans aux Forges de Varenne à Champsecret, dans le Bocage ornais, où un foyer occupationnel pour adultes handicapés à vu le jour. Mais le couple et son association s'occupent aussi d'adoption en Afrique (1200 adoptions depuis 1998) et du suivi des soins d'enfants roumains abandonnés ; enfin, ce sont des actions humanitaires dans 5 pays d'Afrique.

Édith et Maurice Labaisse étaient ce samedi 15 novembre, les "invités de la rédaction" de tendance Ouest/Orne :

Le prestigieux prix Balzan sera remis jeudi à l'association ornaise "Vivre en Famille"

Le prix Balzan pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples sera remis jeudi prochain aux ornais par le Président de la République italienne.