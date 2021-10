Paris (AFP). Résolution pour un Etat palestinien: vote le 28 novembre à l'Assemblée

L'Assemblée nationale votera le 28 novembre sur la proposition de résolution socialiste invitant le gouvernement à reconnaître l?État palestinien, a-t-on appris mardi de source parlementaire. Le débat sur ce texte, qui n'a pas encore été formellement déposé, interviendra quelques jours avant le vote au Sénat, le 11 décembre, d'une résolution communiste sur le même sujet. Dans une version provisoire de la proposition de résolution, "l'Assemblée invite le gouvernement français à faire de la reconnaissance de l?État de Palestine un instrument pour obtenir un règlement définitif du conflit". Le vote de l'Assemblée ou du Sénat ne vaudrait pas reconnaissance par le gouvernement mais il serait forcément très symbolique après celui du Parlement britannique mi-octobre et alors que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ne cesse de plaider pour un Etat palestinien depuis son entrée en fonctions. Il y aura "à un moment - c?est une évidence - reconnaissance de l?Etat palestinien par la France", a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. "La question, c?est quand et comment? Car il faut que cette reconnaissance soit utile aux efforts pour sortir de l?impasse et contribuer à un règlement définitif du conflit", a-t-il ajouté. L'inscription de la proposition de la résolution à l'ordre du jour le vendredi 28 novembre a été décidée mardi par la conférence des présidents de l'Assemblée, qui regroupe notamment les chefs de file des groupes politiques autour de Claude Bartolone (PS).

