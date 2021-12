SORTIR EN REGION: lundi 8 novembre

On commence avec du cinéma et l'avant première du dernier film de Tony Scott, Unstoppable au Méga CGR de Cherbourg avec son acteur fêtiche Denzel Washington qu'il a fait tourner dans Déjà Vu, ou encore l'attaque du métro 113.

Cette fois Denzel Washington incarne un conducteur de train qui mène une course poursuite contre un train chargé de matières toxiques et qui risque de dérailler en pleine ville , le même film sera proposé mardi en avant-première à l'UGC Ciné-Cité de Mondeville.

En CFA ce week-end Avranches a perdu son match face aux Herbiers une défaite très nette 4 buts à 1, le club de la baie du Mont St Michel reste leader ex æquo avec Moulins en tête de son groupe mais devra se reprendre la semaine prochaine face au Mans. Même punition pour les réservistes de Caen qui ont enregistré une grosse défaire 5 à 0 face à Yzeure, enfin pour l'équipe première de Caen, Franck Dumas estime qu'il y'a urgence au point de vue comptable, le SM Caen qui joue samedi prochain à domicile face à Lille, vos palces sont à gagner sur Tendance Ouest un match à suivre samedi prochain dès 18h50 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

C'est la nuit du rock à Hérouville St Clair avec de nombreux films et de nombreuses rencontres avec un documentaire sur le groupe français The Thugs à Seatle

Un film musical sur le rock, qui met à l'honneur le groupe de Washington: Fugazi également avec des extraits de concerts, d'interviews, de back stage.

La Nuit du Rock ce soir au Café des Images à Hérouville

Enfin demain ne manquez pas la visite du célèbre Queen Mary 2 au quai de France à Cherbourg de 8h à 18h

et le concert du groupe Revolver à l'Archipel de Granville demain à 20h30