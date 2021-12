Route du Rhum : le pointage de 7H40

Au pointage de 7H40 ce lundi matin après plus d'une semaine de course, les normands ne s'en sortent pas trop mal en Multi Class 50. Il ne reste plus que 10 skippers sur 12 en course après le déclassement de Franck-Yves Escoffier en difficulté depuis hier avec une avarie sur son bateau. Même chose pour le nouveau leader Yves le Blevec sur Actual qui a prévenu dans la nuit son équipe et la direction de course d'une avarie survenue sur la crosse du bras avant tribord du multicoque.

Où en sont les normands engagés sur la course?

En CLASS 50:

Lionel Lemonchois est 5ème sur Prince de Bretagne à 398.6 miles

Jean-François Lilti est 9ème sur Citoyensdumonde à 799.8 miles

En CLASS 40:

Marc Lepesqueux est 13ème sur Marie Toit à 275.6 miles du leader Thomas Ruyant

Arnaud Daval est 18ème sur Techneau à 303.2 miles

Tanguy de la Motte est 25ème sur Novedia/Initiatives à 365.5 miles