Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: les tirs d'artillerie s'intensifient près de Donetsk

Les tirs d'artillerie se sont intensifiés mercredi près de Donetsk, bastion séparatiste prorusse dans l'est de l'Ukraine, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place. Plus intenses que ces derniers jours, les tirs, qui ont commencé tôt dans la matinée, semblent partir de la ville en direction de l'aéroport encore tenu par des troupes loyalistes ukrainiennes, selon ces journalistes. Selon l'armée ukrainienne, un soldat ukrainien a été blessé dans l'aéroport, épicentre depuis des mois des combats entre troupes loyalistes et séparatistes. "La nuit à Donetsk a été relativement calme mais à 10H00 (08H00 GMT) des bruits d'artillerie et des explosions ont été entendus dans tous les districts de la ville", ont de leur côté indiqué les autorités municipales. Ces derniers jours, les correspondants de l'AFP dans la région ont observé l'afflux vers Donetsk de convois militaires, composés notamment de chars et de camions tirant des canons, sans plaques d'immatriculation. L'Ukraine dénonce depuis vendredi l'entrée dans l'est séparatiste prorusse de chars et pièces d'artillerie depuis la Russie. Ces renforts ont suscité des inquiétudes sur le sort du cessez-le-feu, signé en septembre par les autorités ukrainiennes et les insurgés et déjà moribond en raison des violences qui ont suivi les élections tenues dans les zones séparatistes le 2 novembre.

