Réforme des retraites : la mobilisation s'épuise

C'est la huitième depuis le début de la protestation. Toutefois, le contexte aujourd'hui est bien différent car le projet de loi a été adopté par le Parlement et les chiffrent attestent de l'amenuisement de la mobilisation.



Les manifestations ont commencé dès ce matin avec près de 8000 personnes à Cherbourg selon les syndicats, 3800 personnes selon la police.



Toujours selon cette dernière source, ils étaient 300 à battre la pavé à Granville, 400 à Coutances et 150 à Vire.



Trois autres manifestations étaient organisées cet après midi à 14h30 : l'une à St Lô, la seconde à Caen et la dernière à Avranches.



La première a rassemblé 700 personnes selon la police, la deuxième 6500. Enfin, à Avranches, ils étaient 250.



Ecoutez l'interview réalisée ce soir de Gilles Prunier de la CGT du Calvados :







