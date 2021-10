Pointe-à-Pitre (AFP). Route du Rhum: Sébastien Josse prend la 3e place

Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) a pris mardi matin à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) la 3e place de la Route du Rhum, remportée la veille par Loïck Peyron (Banque Populaire VII) devant Yann Guichard (Spindrift 2). Josse, 39 ans, a mis 8 jours 14 heures et 47 minutes pour parcourir la distance de 4403 milles depuis Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à la vitesse de 21,29 noeuds. Il se classe 3e, 23 heures et 38 minutes derrière Peyron. Josse a réalisé une course superbe, à la barre d'un trimaran de 21,30 m, l'un des plus petits de la classe Ultime (multicoques de plus de 60 pieds).

