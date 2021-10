Hockey: Electrochoc attendu au RHE76 contre Brest

C’est à l’issue d’une trêve Internationale de dix jours mouvementée avec le licenciement de l’entraineur du RHE76 Rodolphe Garnier qui paye les débuts difficiles des Rouennais cette saison, que les jaunes et noirs devront s’imposer par plus d’un but pour espérer se qualifier pour les demi-finales.

En effet, c’est l’ancien joueur Finlandais et entraineur reconnu, responsable du centre de formation qui avait été recruté cet été pour s’occuper de l’équipe U22, Ari Salo, qui prend désormais en charge l’équipe première et qui sera épaulé par le Manager Général Guy Fournier qui de ce fait se rapprochera un peu plus de l’équipe. Ari Salo gardera également en charge l’équipe U22 et sera assisté d’un nouveau technicien, Martin Deschambeault.

C’est avec ce nouveau staff que les Dragons devront faire mieux que lors du match aller où les Rouennais s’étaient inclinés en Bretagne 2-1. Depuis, ils s’étaient imposés contre ces mêmes Brestois en championnat 6-3.

L’électrochoc aura-t-il lieu ?