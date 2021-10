Les résultats du week-end en Seine-Maritime

Football

L'US Quevilly ne s'arrête plus. Après avoir rattrapé Sedan en tête du classement, les Jaunes et Noirs n'ont pas baissé de rythme et sont allés s'imposer à Mantes 3-0. Le compte-rendu ici.

Le FC Rouen conquiert lui la deuxième place de DH après sa victoire à domicile devant Mont-Saint-Aignan (2-0). Lire notre article ici.

Basket

Le SPO Rouen renoue avec la victoire sur le parquet de Lyon-Villeurbanne (79-74) et remontent à la 14e place. Le résumé ici.

Handball

Le Oissel Métropole Rouen Normandie Handball s'installe lui aussi à la deuxième place de Nationale 1 après sa victoire à Asnières 24-18. Le résumé du match à lire ici.

Badminton

Maxime Michel est revenu d'un tournoi à Reims avec la médaille d'or autour du cou. Une performance puisque le badiste du MDMSA a remporté tous ses matchs en 2 sets.

Roller-hockey

Toujours pas de victoire pour les Spiders qui s'inclinent devant Angers 7-12. Les Spiders n'ont toujours pas marqué le moindre point dans ce championnat Elite.