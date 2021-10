Paris (AFP). Europa League: Guingamp s'emballe, Saint-Etienne s'accroche, Lille sombre

Guingamp, vainqueur du Dinamo Minsk (2-0), s'est donné les moyens de croire aux 16e de finale de l'Europa League, que peut encore atteindre Saint-Etienne en dépit du nul (1-1) récolté contre l'Inter Milan, mais que voit s'éloigner Lille fessé à Everton (3-0), jeudi lors de la 4e journée. L'Europe est décidément un vrai ballon d'oxygène pour l'En-Avant cette saison, à la peine en Ligue 1 (16e) mais qui occupe désormais une solide 2e place dans le groupe K avec 7 points, soit 3 de mieux que le PAOK Salonique (3e) son dernier rival pour le 2e sésame à glaner. Le premier est déjà propriété du leader la Fiorentina après son nul (1-1) obtenu face au club grec. Le succès breton a été assuré par l'ouverture du score de Beauvue peu avant la pause et par la parade du gardien Lössl pour repousser le penalty de Stasevich en seconde période. Mandanne en fin de match a inscrit le second but. Saint-Etienne peut aussi croire en sa qualification, et ce malgré le 4e match nul de rang décroché cette fois à Geoffroy-Guichard contre l'Inter Milan. Sall a égalisé lors d'une second période autrement plus percutant que le premier chez les Verts. Ce premier but stéphanois dans la compétition permet à l'ASSE de compter 4 points dans le groupe F, tout comme Dniepropetrovsk et Qarabag (victoire des Ukrainiens 2-1 en Azerbaïdjan). Le deuxième billet pour le prochain tour se jouera donc entre ces trois équipes, car le premier ne devrait pas échapper aux Intéristes qui en possèdent 4 de plus avec deux journées à encore disputer. Les 16e de finale s'éloignent en revanche sérieusement pour Lille, qui a pris un petit caramel chez les Toffees. Enyeama, délaissé par sa défense n'a pas fait assez de miracles Le Losc, qui a concédé là sa 4e défaite en six matches toutes compétitions confondues, demeure 3e du groupe H, mais pointe a désormais 5 points de son bourreau du soir et à 4 points de Wolfsburg, victorieux de Krasnodar (4-1). Outre la Fiorentina, trois autres clubs se sont qualifiés pour les 16e de finale: le Dynamo Moscou, Salzbourg et le Legia Varsovie. Le club russe a battu Estoril (1-0). Valbuena, auteur d'une superbe louche pour Vainqueur dans la surface, a été à l'origine du but de Kuranyi. Le club autrichien l'a ensuite imité grâce à sa balade chez le Dinamo Zagreb (5-1), avec notamment un triplé de l'Espagnol Soriano. Et le club Polonais s'est imposé contre Kharkiv (2-1). Le Celtic, pour son 300e match européen, a lui longtemps pensé également valider son billet, mais l'égalisation du club roumain d'Astra en fin de match (1-1) a repoussé l'échéance. Chez les favoris, Naples s'est replacé en tête du groupe I grâce à sa revanche prise sur Berne (3-0). Le tenant du titre, le FC Séville en a fait de même pour reprendre les rênes du groupe G en battant le Standard Liège (2-1). Tottenham s'est imposé chez les Grecs d'Asteras Tripolis (2-1), tandis que Villarreal a manqué l'occasion de se qualifier en s'inclinant chez le FC Zürich (3-2). Enfin, la surprise du soir est venue d'Helsinki qui a fait tomber le Torino (2-1).

