Sortir dans le Calvados : vendredi 7 novembre

Allez au cinéma ce week-end voir le nouveau film de Christophe Nolan, Interstellar. Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.



Tout au long de la fête «Le Goût du Large» qui se tient ce week-end à Port-en-Bessin-Huppain, un village spécialement dédié aux enfants, âgés de 3 à 12 ans, les invite à des ateliers ludiques de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Au programme : tableau en coquillages, peinture sur poisson en argile, pirates et poissons en 3D.



Il y a du sport dans la région avec du football et la 13ème journée de Ligue 1. Ce samedi le SM Caen reçoit sur la pelouse de d'Ornano le FC Nantes. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.



Du Basket également, le Caen Basket Calvados reçoit Cergy-Pontoise ce samedi soir au Palais des Sports de Caen. Début de la rencontre à 20h.