Equitation : le Jeanne d'Arc Trophy reporté à 2015 !

Le Jeanne d'Arc Trophy serait donc victime de son succès. Annoncé initialement entre le 14 et le 16 novembre au Kindarena, la grande épreuve équestre qui manquait à Rouen a été repoussée. Selon Normandy Jump, l'afflux de cavaliers inscrits (480 à ce jour) "incite à repenser les moyens dédiés à un accueil que nous souhaitons optimal pour les cavaliers, leurs équipes et leur matériel roulant et logistique."

Fâcheux contre-temps pour un événement rassemblant compétition sportive et galas équestres, qui avait déjà attiré des centaines de spectateurs. Les places peuvent d'ores et déjà être remboursées dans les points de vente habituels.

Aucune date précise ne filtre quant à la tenue de l'événement et à la réouverture de la billetterie.