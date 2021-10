Equi Seine se met à l'indoor et emménage au Parc Expo de Rouen

Terminées les éditions outdoor ! En 2016, Equi Seine voit plus grand en emménageant dans le Parc Expo de Rouen. Pour Dany Ferrand, directeur historique du concours, ce changement symbolise « une volonté de progresser par rapport à ce qui se faisait avant. Pour moi, ce sera tout nouveau. »

19 épreuves, 20 000 visiteurs



Et pour accueillir au mieux les 20 000 visiteurs, les 300 chevaux et 150 cavaliers (dont Pénélope Leprovost et Timothée Anciaume) lors des 19 épreuves concoctées pour l'occasion (puissance, épreuve amateur, sauts d'obstacles...), le Parc Expo doit changer de peau le temps de ces quatre jours de compétition. Un mini-centre équestre éphémère sera réalisé pour l'occasion, 1000 tonnes de sable fibré seront amenées pour composer la piste et deux tribunes de 1000 places borderont les carrières. Des aménagements qui ont un coût : « L'an passé, le budget était de 350 000€. Cette année, il sera de 500 000€ », assure Dany Ferrand.

Faire rayonner la filière équine normande

Au-delà de la compétition, une cinquantaine d'exposants professionnels pourront exposer leurs produits et leurs savoir-faire dans une verrière de 950 m2. L'occasion de promouvoir la filière équine normande. Mais Dany Ferrand voit plus loin encore : « Les vrais changements se verront à partir de 2017, avec l'organisation, je l'espère, d'un salon du cheval et d'un salon du sport. » Des nouveautés qui pourraient permettre à Equi Seine de décrocher une quatrième étoile et de devenir ainsi le seul Indoor de France ainsi côté. De quoi mettre définitivement en lumière l'excellence de la filière équine normande.