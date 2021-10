Musique à Caen, O Evil You dévoile un trailer de son prochain album

Les anciennement nommés Fireworks et désormais O Evil You, groupe vivier de la scène régionale caennaise et bas-normande en pleine ébullition. Après nous avoir dévoilé le clip pour le morceau "Black Lake", O Evil You nous sert l'apéritif du prochain album : un extrait de la chanson Wounds ! Opus très attendu qui sortira pour la fin du mois de novembre. Découvrez le trailer de cet album dès maintenant sur tendanceouest.com

Dans cette formation caennaise, on retrouve Guillaume du groupe 64 dollar question et Maxence, ex-guitariste des Kim Novak et membre de Talma Suns. Ils flirtent avec de délicates sonorités folk et une voix ténébreuse et envoûtante, qui se marient avec éclat aux images marines et oniriques de Thomas Lesourd.