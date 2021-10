A 14 ans, il saute par la fenêtre pour prendre la voiture de sa mère

La BAC patrouille ce mardi dans la nuit quand elle aperçoit un véhicule circulant rue Georges Bizet et qui accélère brusquement à la vue des policiers. Ces derniers, alertés, mettent le gyrophare et veulent interpeller l'automobiliste qui prend la fuite.

Arrivé à un virage, le conducteur prend peur et obtempère. Les policiers le contrôlent et ils découvrent que le pilote a... 14 ans. Il déclare avoir pris les clés de voiture dans le sac de sa mère et être sorti de chez lui par la fenêtre. Il a été remis à sa mère. Il sera convoqué ultérieurement pour défaut de permis.