Paris (AFP). Lepaon (CGT) sur son appartement: faute collective et responsabilités individuelles

Le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, a déclaré mardi que le montant des travaux dans son appartement de fonction à Vincennes résultait d'une "faute collective qui ne masque pas des responsabilités individuelles". M. Lepaon, qui s'exprimait devant le CCN (parlement de la CGT), a assuré avoir "appris par la presse" la somme des travaux réalisés. Il a cité le chiffre de 105.000 euros et non pas 130.000 comme l'avait affirmé Le Canard Enchaîné et a précisé que son appartement faisait 79 mètres carrés et non pas 120, comme l'a avancé l'hebdomadaire.

