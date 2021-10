Laurent Fabius remet un label d'excellence aux tricots Saint-James

Une entreprise de la Manche, les tricots Saint-James, reçoit les honneurs de la république.

Le fabricant de la célèbre marinière accueille depuis 9h00 ce vendredi 31 octobre Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international et Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger pour la remise officielle du label d’État « Entreprise du Patrimoine Vivant » et l’inauguration du circuit de visite des ateliers de la marque normande.

Matthias FEKL, secrétaire d'Etat, Luc Lesénécal, président de Saint-James et Laurent Fabius dans les ateliers des tricots Saint-James.

Jean-François Le Grand, président de la Manche, Laurent Fabius et Matthias Fekl.