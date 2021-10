EN DIRECT - Laurent Fabius au Mont-Saint-Michel : "c'est sublime"

Le ministre des Affaires Etrangères Développement international, Laurent Fabius en compagnie de Matthias Feckl, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur , sont arrivés au Mont-Saint-Michel dans la Manche, à 8h10 le vendredi 31 octobre. Ils ont été accueilli par la préfète de la Manche Danièle Polvé Montmasson et les personnalités politiques du département et de la région, notamment Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie et Jean-François Le Grand, président du conseil général de la Manche.

Le déplacement de Laurent Fabius dans la Manche a débuté par une présentation des travaux liés au rétablissement du caractère maritime du Mont. Un site que semble particulièrement apprécier le ministre : "c'est sublime. Je fais régulièrement le tour du monde en tant que ministre des affaires étrangères, il n'y a pas un endroit dans le monde qui soit aussi exceptionnel".

Visa en 48h pour les touristes indiens

Laurent Fabius annonce qu'à l'instar de ce qui a été fait pour la Chine, en janvier dernier, les visas pour la France seront accordés sous 48h en Inde et son milliard d'habitants mais aussi dans les pays du Golfe et en Afrique du Sud, dès le 1er janvier 2015. "Cette année, les visas accordés aux Chinois ont augmenté de 56%" :

Laurent Fabius au Mont Impossible de lire le son.

La ministre précise aussi qu'un amendement gouvernemental sur la taxe de séjour sera déposé ce vendredi 31 octobre. Il a confirmé que cette taxe sera désormais fixée à 3,5 euros par nuit et par personne pour les établissements cinq étoiles, à 4 euros pour les palaces (contre 1,50 euros aujourd'hui). La taxe augmentera légèrement pour les trois et quatre étoiles, elle n'augmentera pas pour les une à deux étoiles.

Laurent Fabius dans l'une des navettes menant au Mont-Saint-Michel.

Laurent Fabius s'est fait expliqué l'immense chantier de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel par Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie.