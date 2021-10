Musique à Caen : focus sur le folk envoûtant de Jahen Oarsman

Armé de sa guitare et doté d'une voix envoûtante et singulière, le caennais Jahen Oarsman dévoile un folk impétueux, oscillant entre harmonie planante et énergie rock. C'est pourtant hors de la cité caennaise qu'il avait fait ses débuts, puisque ses premiers concerts se sont déroulés au début des années 2000, en Espagne, en Angleterre et à Paris.

Artiste complet, Jahen Oarsman est à la fois musicien, auteur, compositeur et chanteur, puisant aussi bien dans la pop que la folk,le blues ou la nervosité rock. Entouré par d'autres musiciens (violoncelle, weissenborn), il offre sur scène une prestation orchestrale fascinante. Il a récemment participé au Festival Nordïk Impakt à Caen, dans le cadre des concerts en appartement.

Il sera en concert le 4 novembre à 19h 30 au Cargö à Caen, à l'occasion de la sortie de son nouvel EP 5 titres, Time is a catcher. L'entrée est gratuite.