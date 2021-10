Collecte des déchets perturbée sur Caen la mer

Pour l'heure, les collectes d'ordures ménagères sont suspendues sur Hérouville (Grand Parc, Haute Folie, Montmorency et Beauregard uniquement), Caen (Beaulieu, Maladrerie, St Paul Ouest, Chemin Vers Ouest, Venoix et Prairie uniquement) et Mathieu, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe bourg. Les habitants sont donc invités à rentrer les bacs déjà sortis sur la voie publique et à les présenter à la prochaine collecte.

Par ailleurs, en cas de besoin, notamment pour les déchets verts, toutes les déchèteries sont ouvertes aux horaires habituels : Bretteville-sur-Odon, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-mer, Colombelles, Ouistreham et Mouen (infos sous ce lien).

Pour les recyclables et déchets verts, les secteurs où les collectes sont suspendues sont à retrouver au lien suivant : http://www.caenlamer.fr/detail-a-la-une.asp?card=34729