AVC : agir vite, une nécessité

Les accidents vasculaires cérébraux, dont la journée mondiale aura lieu ce mercredi 29 octobre, sont de plus en plus fréquents. Ce problème de santé publique concerne environ 800 000 personnes dont 500 000 gardent des séquelles, selon l'Agence Régionale de la Santé qui précise que l'AVC reste la première cause de décès des femmes et la troisième cause de décès chez les hommes.

Qu'est-ce qu'un AVC ?

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une "souffrance" brutale d’une région du cerveau. On distingue deux types d'AVC : Les accidents ischémiques cérébraux, qui représentent 85% des accidents vasculaires cérébraux et les hémorragies cérébrales et méningées. Si les premiers surviennent quand un caillot de sang bouche une artère empêchant brutalement le flux sanguin d’irriguer une partie du cerveau, les seconds sont la conséquence de la rupture d’une artère du cerveau ou des méninges. Le sang se répand dans le tissu cérébral qu’il comprime et endommage.

Agir vite, c'est important

Dès les premiers symptômes, il est important d'appeler le 15. Si le patient est rapidement pris en charge, les risques de lésions cérébrales irrémédiables sont moindres.

Mais quels sont les symptômes ?

Les symptômes d'un accident vasculaire cérébral sont nombreux et peuvent varier. Ils surviennent généralement de manière brutale. Le plus souvent, ces symptômes sont les suivants :

- faiblesse musculaire ou paralysie brutale touchant face, bras et jambe d’un même côté du corps.

- difficulté soudaine de langage.

- trouble visuel.

- perte brutale de l’équilibre associée à des vertiges.

D'autres symptômes tels que des maux de tête violents, des nausées ou des vomissements peuvent survenir.

Devant ces symptômes, appelez immédiatement le Samu.

Des solutions pour prévenir les AVC ?

L'Agence Régionale de la Santé recommande de traiter les principaux facteurs de risque : hypertension artérielle, diabète ou encore cholestérol, de ne pas fumer, de bénéficier d'un suivi médical régulier, d'adopter une bonne hygiène de vie en pratiquant notamment une activité physique régulière.