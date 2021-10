L’heure de vérité a sonné pour Malherbe

En une mi-temps à Bordeaux, le Stade Malherbe a prouvé à la France du football qu’il pouvait bousculer une grosse cylindré de Ligue 1. Et les Caennais de ramener logiquement un point de leur périple en Gironde (1-1), dimanche 19 octobre. “On a su élever notre niveau technique”, soulignait le coach bas-normand Patrice Garande, et “on a réussi un petit coup tactique en sortant un milieu défensif pour un plus offensif à vingt minutes de la fin.”

Critiqué depuis le début de la saison, l’ancien Rennais Julien Féret semblait cette fois dans le ton. Ses orientations de jeu devant le bloc caennais étaient plus convaincantes, sans oublier sa passe décisive sur le but d’Hervé Bazile qui à lui seul, a su déséquilibrer l’arrière-garde adverse à plusieurs reprises.



Méfiance, méfiance

Avant de recevoir Lorient, samedi 25 octobre (20h), qui comme le Stade Malherbe est mal en point au classement, les Bleu et Rouge se sont donc rassurés. Fini désormais le temps où le groupe pouvait se complaire à réaliser de bons matchs sans prendre de points, surtout à domicile. Il y a urgence. “Ce ne sera pas plus simple, ni contre Lorient, ni lors des deux matchs suivants face à Metz et Nantes”, rappelle à juste titre Damien Da Silva, encore très bon à Bordeaux. Il est vrai que les Bretons débarquent à Caen après un nouveau revers à domicile, contre Saint-Etienne (0-1). Et que derrière, Nantes et Metz sont respectivement aux 6e et 7e rangs du classement.